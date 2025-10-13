الاحتلال يُبعد الأسرى المقدسيين المحررين عن الأقصى لستة أشهر ويستدعيهم للتحقيق

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرّرت إبعاد الأسرى المقدسيين المحرَّرين ضمن صفقة التبادل الأخيرة عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، في خطوة تُعدّ انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الدينية والمدنية.

وأضاف المكتب أن الاحتلال استدعى الأسرى المحرَّرين للتحقيق يوم الأحد القادم، في محاولة جديدة للتضييق عليهم ومواصلة استهدافهم حتى بعد الإفراج عنهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة ممنهجة يتّبعها الاحتلال ضد الأسرى المقدسيين لمنعهم من ممارسة حقهم في الوصول إلى المسجد الأقصى والمشاركة في الفعاليات الوطنية والدينية في المدينة المحتلة.