عائلة المجايدة تعلن دعمها للأجهزة الأمنية في فرض النظام وجمع السلاح

أصدرت عائلة المجايدة بياناً أكدت فيه وقوفها الكامل إلى جانب الحكومة وأجهزتها الأمنية في جهودها الرامية إلى حفظ الأمن وردع الخارجين عن القانون وإنهاء مظاهر الفوضى، مشددةً على أن هيبة القانون خط أحمر لا يُسمح المساس به تحت أي مبرر.

وجاء في البيان أن العائلة، ممثلةً بمختارها ووجهائها، تعتبر أن السلاح الذي لا يُوجَّه إلى الاحتلال ولا يُستخدم في الدفاع عن الوطن هو سلاح ملوث الغاية، وأن استخدامه في النزاعات الداخلية جريمة بحق الوطن والمجتمع والعائلة نفسها.

وأعلنت العائلة عن بدء حملة لجمع أي قطعة سلاح غير مرخصة أو لا تتبع لجهة رسمية أو تنظيم مقاوم، تمهيداً لتسليمها للجهات المختصة، تأكيداً على التزامها بالسلم الأهلي وفرض النظام.

كما دعت العائلة الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري لجمع سلاح العائلات لما يشكّله بقاؤه من خطر على أرواح الناس وسلامتهم، وحثّت أبناءها على الالتزام بالقانون والابتعاد عن التحريض والتجييش، مؤكدة أن من يعبث بأمن الناس لا يمثل العائلة ولا قيمها.

وختم البيان بدعوة جميع الوجهاء والعقلاء في غزة إلى توحيد الصفوف وإغلاق أبواب الفتنة، مشيرةً إلى أن غزة التي أنهكتها الحرب لا يمكن أن تتعافى إلا ببسط القانون واستعادة هيبة الأمن.