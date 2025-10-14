فيفا يتعهد بإعادة بناء ملاعب غزة المدمرة

تعهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،حياتي إنفانتينو بإعادة بناء الملاعب والمنشآت الرياضية المدمرة في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكد إنفانتينو أن منظمة "فيفا" ستساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع، بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 67 ألف شخص، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب.

وأضاف إنفاتينو: "يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة ومنح الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم بغزة، وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لللعبة وتوفير الفرص للأطفال".

ولفت إلى أن منظمته ستساهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب الفيفا" ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، قائلًا: "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".