الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
80٪ من "عمداء الأسرى" تحرّروا ضمن صفقات التبادل بطوفان الأقصى
16 أكتوبر 2025 . الساعة: 08:14 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307412
كلمات مفتاحية
سجون الاحتلال
صفقة تبادل
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
عمداء الأسرى
7 أكتوبر
متعلقات
العامودي: عمداء الأسرى هم عمداء ثورتنا ومقاومتنا
مركز فلسطين: 87% من أسري المؤبدات تحرروا ضمن صفقة طوفان الاحرار
أخبار رئيسية
هيئة الاستعلامات المصرية: (إسرائيل) تعرقل فتح معبر رفح
القسام: تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في غزة الليلة عند الساعة 10 مساءً
مصادر: القسام تستعد لتسليم جثامين 5 أسرى إسرائيليين هذه الليلة
سلطة النقد تعلن بدء استئناف الخدمات المصرفية تدريجياً في غزة اعتباراً من الخميس
وزارة الصحة: 25 شهيداً و35 مصاباً خلال 24 ساعة
كولومبيا تُحوّل الذهب لعلاج أطفال غزة وتدعو لتشكيل جيش عالمي لإعمار القطاع
"جنود الظل".. القسام يكرّم أبطال الوحدة السرّية التي حفظت وعد الحرية
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
دلالات الإنجاز التاريخي للمقاومة في صفقة تبادل الأسرى
انفوجرافيك:
8 أسرى محررين مبعدين سابقا لغزة فرضت المقاومة الإفراج عنهم
انفوجرافيك:
حصاد الحرية لصفقات طوفان الأقصى
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر