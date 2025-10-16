الصحة: 29 شهيدًا في غزة خلال يوم واحد و22 منهم تحت الركام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 29 شهيدًا، بينهم 22 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الركام، و3 شهداء متأثرين بإصاباتهم، و4 شهداء جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال، إضافة إلى 10 إصابات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل ودمار البنى التحتية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 67,967 شهيدًا و170,179 إصابة.

كما أفادت الوزارة بأنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الشهداء 23، والإصابات 122، في حين تم انتشال 381 جثمانًا من تحت الركام.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استلام 30 جثة جديدة محتجزة لدى الاحتلال مجهولة الهوية، ليصل إجمالي الجثامين المستلمة إلى 120 جثة على دفعات متتالية (45 + 45 + 30).

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية على "الرابط:"، لاستيفاء جميع المعلومات ضمن سجلات الوزارة الرسمية.