عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس: آثار التعذيب على جثامين الشهداء تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال

حماس: آثار التعذيب على جثامين الشهداء تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال
حماس: آثار التعذيب على جثامين الشهداء تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال

الرسالة نت

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريحٍ صحفي، أن المشاهد المروّعة التي ظهرت على جثامين الشهداء التي سلّمها الاحتلال، وما بدا عليها من آثار التعذيب والتنكيل والإعدامات الميدانية، تكشف بوضوح عن الطبيعة الإجرامية والفاشية لجيش الاحتلال، وعن الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي بلغه هذا الكيان، الذي لا يفرّق في عدوانه بين الأحياء والأموات من أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن ما جرى يُشكّل جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني.

ودعت "حماس" المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم البشعة وفتح تحقيق عاجل وشامل فيها، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصّة، باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307429

كلمات مفتاحية

غزة الأسرى التعذيب على جثامين الشهداء الجثامين الأسرى

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر