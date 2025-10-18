حماس: مجزرة الاحتلال لعائلة "أبو شعبان" بحي الزيتون انتهاك صارخ لوقف النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة السبت، إن المجزرة الإسرائيلية بحق عائلة أبو شعبان بحي الزيتون شرقي مدينة غزة انتهاك صارخ للالتزامات كافة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بما يؤكد عدوانية الاحتلال.

وأضافت حماس، في تصريح وصل "الرسالة نت"، أن المجزرة تأتي في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا.

وتابعت أنّ "هذه الجريمة المروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية".

ودعت الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر.

وحثت حركة حماس المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية.

ومساء اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدًا من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

والخط الأصفر خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي يسمح للفلسطينيين التحرك فيها على امتداد القطاع.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من عدة مناطق في قطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع أطلق عليها اسم "الخط الأصفر".