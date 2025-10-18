وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: جثامين تسلمناها عليها آثار تعذيب وإعدام ميداني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدداً من الجثامين التي تسلمتها الطواقم الطبية مؤخراً، بدت عليها آثار تعذيب شديد وإصابات بأعيرة نارية في الرأس والصدر، مؤكدة أن بعضها جرّد من الملابس بشكل كامل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الطواقم الطبية تعاني من عدم توفر مختبرات وأجهزة متخصصة لتحديد الهوية، ما يعيق التعرف على الجثامين وتسليمها إلى ذويها.

وأكدت أن ما تم توثيقه من مشاهد صادمة على هذه الجثامين يدل على تعرض أصحابها لعمليات إعدام ميداني وانتهاكات جسيمة، مطالبة المؤسسات الدولية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.