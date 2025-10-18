كتائب القسام: سنسلم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال الليلة

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم أنها ستسلم جثتين تخصّان أسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما في قطاع غزة خلال عمليّة اليوم.

 

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن عملية التسليم ستتم عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت غزة، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول مكان التسليم أو هوية الجثتين المستخرجة أو الجهة المستلمة.

 

يأتي هذا الإعلان في سياق الأحداث المستمرة في القطاع، فيما لم ترد حتى الآن تصريحات رسمية من جهات الاحتلال حول الحادث أو إجراءاتها ذات الصلة.

 

 

