شرطة خان يونس تعلن وفاة مواطن إثر خطأ أمني خلال حملة مداهمة

أصدرت شرطة محافظة خان يونس اليوم بيانًا صحفيًا أعلنت فيه وفاة المواطن محمود مروان بربخ، المعروف بلقب "عزوز"، إثر حادثة وقعت أثناء حملة أمنية نفذتها الشرطة بتاريخ 19 يوليو 2025 في منطقة مسجد القبة بمواصي خان يونس.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة نتجت عن خطأ في تشخيص أحد المطلوبين، ما أدى إلى إصابة المواطن المذكور في قدمه، وقد أعلن عن وفاته بعد ساعات من نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأكدت شرطة خان يونس أنها تتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن وفاة المواطن كانت عن طريق الخطأ. ودعت الشرطة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقالت شرطة محافظة خان يونس إن الحادثة تأتي في إطار الحملة الأمنية المستمرة لضبط الأمن والنظام وملاحقة المطلوبين، مؤكدة حرصها على تحسين إجراءات العمل لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا