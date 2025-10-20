عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

وزارة الصحة في غزة: 47 شهيداً خلال 24 ساعة نتيجة خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 47 شهيداً، جراء خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار مساء أمس وصباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الشهداء بحسب المستشفيات جاء على النحو التالي:

مستشفى الشفاء: 4 شهداء

مستشفى المعمداني: شهيدان

مستشفى العودة: 24 شهيداً

مستشفى الأقصى: 12 شهيداً

مستشفى ناصر: 5 شهداء

كما بينت الوزارة أن الشهداء توزعوا جغرافياً على مختلف مناطق القطاع، حيث ارتقى 6 شهداء في شمال غزة، و36 شهيداً في المنطقة الوسطى، و5 شهداء في الجنوب.

 

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الحصيلة تأتي في ظل تجدد اعتداءات الاحتلال واستهدافه لمناطق سكنية، ما يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعمّق من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

 

