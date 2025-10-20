كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال اليوم في إطار صفقة "طوفان الأقصى"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نيتها تسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين تم استخراجهم أمس من تحت الأنقاض في قطاع غزة، وذلك ضمن صفقة "طوفان الأقصى" الجارية.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن عملية التسليم مقررة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة، دون الكشف عن هوية الأسير أو تفاصيل إضافية حول الجهة الوسيطة التي ستشرف على العملية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المباحثات غير المعلنة بشأن ملف الأسرى، وسط تعثر الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى، في ظل مماطلة الاحتلال وتعنته في تنفيذ الالتزامات الإنسانية التي نصت عليها التفاهمات السابقة.