إعلام عبري: جيش الاحتلال يتسلّم عبر الصليب الأحمر جثة أسير (إسرائيلي) من جنوب غزة

أعلنت القناة العبرية 12 أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) تسلّم عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي جثة أحد الأسرى من جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن عملية التسليم جرت مساء اليوم من داخل القطاع، دون أن يعلن جيش الاحتلال تفاصيل إضافية حول هوية الجندي أو ظروف وفاته.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقتٍ سابق عن نيتها تسليم جثة أحد الأسرى (الإسرائيليين) للصليب الأحمر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، رغم المطالب الدولية المتكررة بوقف الانتهاكات وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية.