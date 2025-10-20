رئيس بلدية غزة: غالبية المفقودين تحت الأنقاض أطفال ونساء ونحتاج معدات عاجلة لعمليات الإنقاذ

أكد رئيس بلدية غزة أن غالبية المفقودين العالقين تحت أنقاض المباني المدمّرة في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تعمل بإمكانات محدودة وسط دمار واسع طال أحياء المدينة.

وأوضح أن البلدية تحتاج إلى معدات ثقيلة لانتشال المفقودين، إلى جانب آليات لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي التي تعرّضت لتدمير واسع خلال العدوان.

وأشار إلى الحاجة الملحّة لتوفير كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمّرة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني يتفاقم في ظل نقص الإمكانات واستمرار الحصار المفروض على القطاع.