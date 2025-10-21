مستوطنون يُوسّعون البؤرة الاستيطانية بمنطقة "القلع" شرق رام الله

شرع مستوطنون، يوم الثلاثاء، البؤرة الاستيطانية في منطقة القلع شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مجموعات من المستوطنين شرعت اليوم، بتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة القلع التابعة لقرية المغير شرق رام الله، من خلال إضافة غرف جديدة وتجهيز بنى تحتية داخل الموقع.

وأوضحت أن أعمال التوسعة تجري تحت حماية قوات الاحتلال، في محاولة لترسيخ الوجود الاستيطاني في المنطقة والسيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي المغير.

وأكدت أن استمرار توسع البؤر الاستيطانية يشكل تهديدًا مباشرًا لأراضي المواطنين وممتلكاتهم، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعت المنظمة إلى تحرك عاجل لوقف التمدد الاستيطاني وحماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة.