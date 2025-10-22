5,834 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

وثّقت مصادر حقوقية ارتفاعًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 22 أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي الاعتداءات 5,834 حالة، منها 381 حالة فقط خلال شهر أكتوبر 2025.

وتنوعت أشكال الاعتداءات بين ضرب حجارة (692 حالة)، إطلاق نار (693)، وإصابات بين المواطنين بلغت 159، مع تسجيل 29 شهيدًا نتيجة الاعتداءات. كما شملت الاعتداءات تحريف الأراضي (104 حالات)، وسرقة الأشجار والممتلكات (409)، وحرقها (97)، وقطع وقلع الأشجار (448)، ما أثر على نحو 48,728 شجرة، منها 37,237 شجرة زيتون.

وسجلت المصادر كذلك 425 حالة اعتداء وضرب مباشر، و312 حالة أضرار بمركبات المواطنين، في مؤشر خطير على تصاعد العنف والتدمير الذي يطال الأراضي والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية.