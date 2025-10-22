لم ينجُ أحد: الأورومتوسطي يوثق إحصاءات صادمة بعد عامين من جريمة الإبادة الجماعية في غزة

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلاً يوثق آثار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن سياسة الاحتلال أسفرت عن تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات الحيوية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 80% من المباني في القطاع تعرضت للتدمير الكامل أو أضرار كبيرة، شملت 555,000 وحدة سكنية، و3,300 منشأة صناعية، و191 مقرًا صحافيًّا، و621 مدرسة، إضافة إلى تضرر 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات. كما دُمرت أو تضررت 890 مسجدًا و3 كنائس و205 مواقع تاريخية وأثرية.

وأوضح المرصد أن ما يصل إلى 99% من سكان غزة اضطروا للنزوح قسرًا خلال العامين الماضيين، بسبب تدمير منازلهم أو أوامر التهجير القسري الإسرائيلية أو الخوف من الاستهداف.

رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، وثّق التقرير 47 انتهاكًا على الأقل، أسفرت عن مقتل 73 فلسطينيًا في هجمات متفرقة، مؤكّدًا أن (إسرائيل) ما تزال ترتكب جرائم منهجية ضد المدنيين، تشمل حصارًا خانقًا وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر وفرض قيود على المعدات الثقيلة لإزالة الركام والبحث عن المفقودين.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك فورًا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على (إسرائيل)، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حق الفلسطينيين في الحرية وكرامة العيش وتقرير المصير وفق القانون الدولي.

https://euromedmonitor.org/a/6896