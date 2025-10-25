بدران: الفصائل الفلسطينية متفقة على رؤية موحدة لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ برعاية مصرية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن وفد الحركة موجود في القاهرة لمتابعة الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على جدّية حماس والفصائل الفلسطينية في المضي قدمًا نحو تطبيق بنود الاتفاق بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وقال بدران في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية إن ما يميز هذه الجولة من المباحثات هو مشاركة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية الرئيسة، في ظل رعاية مصرية متواصلة لجهود المصالحة والحوار الوطني.

وأضاف أن الوفد عقد لقاءات ثنائية وجماعية مع مختلف الفصائل، مشيرًا إلى أن جميع القوى الفلسطينية متفقة على رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق وتحقيق خطوات عملية تعزز الوحدة الوطنية وتخفف من معاناة الفلسطينيين.