حازم قاسم: الاحتلال يصرّ على خرق اتفاق وقف إطلاق النار وارتقاء 90 شهيدًا منذ سريانه

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يصرّ على مواصلة خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية دولية، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 90 فلسطينيًا منذ بدء سريان الاتفاق.

وحذر قاسم، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، من أن "التساهل الدولي مع خروقات الاحتلال قد يعيد الأوضاع إلى مربع التصعيد"، مؤكّدًا أن الحركة تجري اتصالات مكثفة ومتواصلة مع الوسطاء لإطلاعهم على تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يرفض السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالقيام بدورها الإنساني في قطاع غزة، في وقتٍ تتفاقم فيه معاناة السكان جراء الحصار ونقص المساعدات.

وشدّد الناطق باسم حماس على أن المطلوب اليوم "تدفق مستمر ومنظم للمساعدات الإنسانية بإشراف مؤسسات أممية مختصة"، معتبرًا أن ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" كانت غطاءً لارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وعودة عملها أمر مرفوض تمامًا.

🕊️ وأضاف قاسم أن الحركة "تتعامل بجدية ومسؤولية مع الجهود الدولية لتثبيت الهدوء، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار العدوان على شعبنا".