وزارة العمل: الحكومة تقرّ تنفيذ ثلاثة مشاريع تشغيلية جديدة في قطاع غزة ما يقارب 3 مليون يورو

كدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر تنفيذ ث مشاريع تشغيلية جديدة في المحافظات الجنوبية بقيمة تفوقلاثة مشاريع تشغيلية جديدة للصندوق الفلسطيني للتشغيل في المحافظات الجنوبية، بتمويل من شركاء دوليين، وبقيمة إجمالية تقارب 3.1 مليون دولار ويورو، تستهدف حوالي 1082 مستفيدا من فئة الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين، بتوفير فرص تشغيلية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق التنمية المستدامة.



وتتوزع المشاريع على النحو التالي:

1. مشروع تسهيل فرص العمل اللائق في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 673,430 دولاراً، ويستهدف 240 مستفيداً حتى يونيو 2026.

2. مشروع مسارات من أجل التوظيف في فلسطين، بتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، بقيمة 1,064,201 يورو، ويستفيد منه 442 شاباً وشابة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية حتى مارس 2026.

3. مشروع مبادرة إنعاش الأعمال، بتمويل من منظمة العمل الدولية (ILO)، بقيمة 1,342,762 دولاراً، يستهدف 400 مستفيدا من بينهم خريجون ورائدات أعمال، ويعمل على دعم 60 مشروعاً صغيراً حتى يونيو 2026.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحفيز سوق العمل في قطاع غزة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص تشغيل مؤقتة ومستدامة تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتسهم في تمكين فئات الشباب والنساء والخريجين من تحسين ظروفهم المعيشية.

وللاستفادة من المشاريع التشغيلية، بإمكانكم التسجيل عبر الرابط التالي:

https://e.pef.ps/