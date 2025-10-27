منتدى الإعلاميين يدعو للرد على منع الاحتلال دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

وجه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رسالة إلى رابطة الصحافة الأجنبية أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية من دخول قطاع غزة، مطالباً بالرد على ذلك عبر ممارسة الضغوط لتمكين الصحافة الأجنبية من دخول القطاع وتكثيف التغطية الإعلامية لآثار العدوان الإسرائيلي في غزة.

واعتبر المنتدى في رسالته أن الإصرار الإسرائيلي على منع دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة منذ عامين يمثل محاولة لـ"إخفاء الحقيقة وطمس جرائم الحرب والانتهاكات المروعة" بحق المدنيين والصحفيين والبنية التحتية في القطاع، مطالباً بالضغط على سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي لتمكين الصحفيين الأجانب من دخول القطاع وممارسة مهامهم بحرية وأمان، مؤكداً أن منعهم "يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي وحق الجمهور في الوصول إلى الحقيقة".

ودعا رابطة الصحافة الأجنبية إلى الرد المهني والأخلاقي على منع الاحتلال دخول الصحافة الأجنبية من خلال تكثيف التغطية الإعلامية لآثار العدوان الإسرائيلي في غزة، والاعتماد على المصادر الصحفية الفلسطينية الميدانية الموثوقة التي تواصل عملها رغم المخاطر، إضافة إلى ممارسة الضغط الإعلامي والدولي لضمان حرية الصحافة وحق العالم في المعرفة.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن دور الصحافة الأجنبية في نقل الحقيقة ومساندة حرية الإعلام يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً في مواجهة محاولات الاحتلال طمس الواقع في غزة، داعياً إلى تحرك عاجل لدعم الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية.