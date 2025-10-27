شرطة محافظة رفح تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق لمنع الاحتكار والاستغلال

كثفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة شرطة محافظة رفح جهودها في متابعة السلع والمواد الغذائية الأساسية وأسعارها؛ منعا لاستغلال المواطنين والاحتكار في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأجرت طواقم مباحث التموين جولات ميدانية برفقة وزارة الاقتصاد على الأسواق والمحال التجارية، وذلك تطبيقاً لخطة الطوارئ المعدة مسبقاً للحفاظ على الجبهة الداخلية من أي عملية استغلال واحتكار.

وقالت المباحث العامة في هذا الإطار، انها حررت برفقة وزارة الاقتصاد الوطني، عدداً من محاضر الضبط بحق بعض التجار المخالفين، وأحالت ملفاتهم للدائرة المختصة بوزارة الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم."

ونوهت إلى أنه تم إلزامهم بالتسعيرة الرسمية وكتابة التعهدات اللازمة لهم.

وأوضحت مباحث التموين، أن دائرتها تقوم بجولات بشكل يومي؛ لضبط حالة الأسواق ومنع الاحتكار وغلاء السلع، بالإضافة لمصادرة وإتلاف السلع المنتهية الصلاحية.