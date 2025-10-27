منظومة الطفولة الوطنية تطلق رابطًا لتسجيل أطفال غزة المولودين منذ عام 2020

أعلنت منظومة الطفولة الوطنية في قطاع غزة عن إطلاق رابط إلكتروني خاص لتسجيل الأطفال المولودين في القطاع منذ عام 2020 وحتى الآن، وذلك ضمن جهودها لتحديث قاعدة بيانات الأطفال وتسهيل وصولهم إلى المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المنظومة أن هذه المبادرة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار والحرب وتدهور الأوضاع المعيشية، مؤكدة أن الهدف من التسجيل هو ضمان شمول الأطفال في البرامج والمساعدات الإغاثية، خاصة أولئك المنتمين إلى الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا.

وسيتيح الرابط للأسر تسجيل أطفالها المولودين خلال السنوات الخمس الماضية للاستفادة من مساعدات عينية وغذائية وشخصية مخصصة للأطفال، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر المتضررة وتخفيف معاناتها.

رابط التسجيل:

https://inquiry.egaza.ps/kids/

وأكدت منظومة الطفولة الوطنية أن المشروع يأتي في سياق تعزيز حماية الطفولة وضمان الحقوق الأساسية للأطفال في غزة، الذين يعانون من تداعيات الحرب والحصار المستمر على القطاع.