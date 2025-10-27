الدفاع المدني بخانيونس يحذر النازحين في الخيام الساحلية من خطر الغرق

أصدر الدفاع المدني بمحافظة خانيونس، اليوم الاثنين، تنويهًا عاجلًا إلى المواطنين النازحين المقيمين في الخيام قرب ساحل بحر خانيونس، دعاهم فيه إلى نقل خيامهم إلى مناطق أكثر أمانًا مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد التقلبات الجوية.

وأوضح الدفاع المدني أن الاستمرار في الإقامة بالمناطق الساحلية يعرض حياة النازحين، خصوصًا الأطفال وكبار السن، لمخاطر الغرق نتيجة المد والجزر، أو لانجراف التربة بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت المديرية في بيانها على جملة من الإرشادات الوقائية لضمان سلامة النازحين، أبرزها تثبيت الخيام بإحكام، وتغطيتها بأغطية بلاستيكية عازلة، وحفر مجاري لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تجنب إشعال الفحم أو الحطب داخل الخيام إلا في أماكن جيدة التهوية لتفادي الاختناق.

كما شدد الدفاع المدني على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والطعام، ومراجعة أقرب نقطة طبية عند ظهور أي أعراض مرضية، إضافة إلى إبعاد مصادر النار والإضاءة المؤقتة عن الخيام.

ويأتي هذا التحذير في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها عشرات آلاف النازحين في قطاع غزة، بعد نزوحهم من منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط نقص حاد في المأوى والمستلزمات الأساسية.