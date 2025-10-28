الجبهة الشعبية: مجزرة كفر كود جريمة حرب تؤكد نية الاحتلال نقل نموذج غزة إلى الضفة

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال بارتكاب جريمة حرب جديدة عقب تنفيذها قصفاً جوياً استهدف منطقة كفر كود شمال غرب جنين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وأوضحت الجبهة في بيان لها أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني وتدمير مقومات الحياة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الاعتماد على القناصة والقصف الجوي ضد مناطق مدنية يمثل تصعيداً خطيراً ونية مبيتة لخلق بيئة استهداف مستدامة.

وأضاف البيان أن ما يجري في الضفة هو محاولة لنقل نموذج الجرائم الإسرائيلية في غزة، بهدف فرض واقع جديد يتماشى مع مخططات الضم، مؤكدة أن دماء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدراً، وأن المقاومة ستظل ثابتة ومتصاعدة رغم الملاحقات والاغتيالات.

وختمت الجبهة بالتأكيد على أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستواصل طريق النضال حتى دحر الاحتلال.