لجان المقاومة: مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة إعلان حرب على الوجود الفلسطيني

أدانت لجان المقاومة الفلسطينية اليوم مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتيرتش على إقامة نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة ومصادرة أكثر من 26 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ووصفت ذلك بأنه إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس.

وقالت اللجان في بيانها إن هذه القرارات تمثل استمراراً لحرب التطهير العرقي والاستئصال التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس الوجه الحقيقي لـ(الكيان الصهيوني) القائم على الإجرام والاستعمار والعنصرية.

وأكدت أن ما يسمى بالقرارات "الإستراتيجية" للحكومة الصهيونية تكشف عن عجز النظام الدولي عن اتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال، في ظل سياسة ازدواجية المعايير التي باتت عنواناً للنفاق الدولي.

ودعت لجان المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 إلى الانتفاض وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها رداً على هذه القرارات الإجرامية والتوسعية.