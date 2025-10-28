الجهاد للرسالة: تحفظات السلطة ارضاء للاحتلال وإعاقة لأي حوار يعزز الوحدة

أكد إسماعيل السنداوي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن التحفظات التي تبديها السلطة الفلسطينية في رام الله، والتي تعمل على إرضاء الاحتلال الإسرائيلي وتعيق أي حوار جاد من شأنه تعزيز الوحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال السنداوي للرسالة إن الاجتماع الذي جمع ثماني فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، كان خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وشدد السنداوي على أن الفصائل الفلسطينية أظهرت حرصاً واضحاً على تعزيز العمل المشترك، مشدداً على أن "الكل الفلسطيني مستهدف من قبل العدو الإسرائيلي"، وهو ما يتطلب رص الصفوف والعمل كجسد واحد في مواجهة التحديات.

وأشار السنداوي إلى أن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في التأكيد على ضرورة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تنسيقي جامع للفصائل، يتولى مهمة التحرير والعودة باستخدام كافة أشكال المقاومة التي تكفلها الشرائع الدولية. كما لفت إلى أن حركة حماس أكدت في الاجتماع أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، بل تؤيد تسليم إدارة غزة إلى تكنوقراط.

وأوضح السنداوي أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الأسماء المقترحة من قبل مصر لإدارة قطاع غزة، وأن الكرة الآن في ملعب الفصائل لإنجاح الحوار الوطني، مما يساهم في حماية المشروع الوطني الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

وأضاف السنداوي أن "العدو الإسرائيلي لا يزال يعمل على تنفيذ مشاريعه التوسعية في الأراضي الفلسطينية، وآخرها تصويت الكنيست الصهيوني في القراءة الأولى على ضم الضفة الغربية". وأكد أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تكاتفاً وتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.

كما أثنى السنداوي على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن رئيس المخابرات المصرية ثمن موقف الفصائل الفلسطينية في دعم وقف المذبحة في غزة، وتحديداً في تفعيل المبادرة المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وأكد السنداوي أن "موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على ورقة ترامب كإطار تفاوضي لقيت تقديراً عالياً من جميع الأطراف، ما يعكس مدى ال