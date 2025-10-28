"القسام" تُعلن تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم مساء اليوم، جثة أحد أسرى الاحتلال، التي تم العثور عليها في مسار أحد الأنفاق بقطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، إن عملية التسليم ستتم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.

ويأتي هذا الإعلان في ظل أجواء هشة من التهدئة التي تشهدها منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم مرور أسابيع على توقيع الاتفاق، الذي نص على وقف شامل لإطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن الاحتلال واصل خروقاته اليومية، عبر الطيران الحربي والاستطلاع، واستهداف المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وتسليم الجثة اليوم يحمل رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة، مفادها أن المقاومة تلتزم ببنود الاتفاق رغم خروقات الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بحق الرد الكامل على أي عدوان.

وتشير التطورات الميدانية الأخيرة إلى أن الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض، مستغلًا فترة الهدوء النسبي، في حين ترى المقاومة أن أي خرق للاتفاق يُفقده قيمته ويعيد الأمور إلى مربع المواجهة.