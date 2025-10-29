حماس: الاحتلال يتحمّل مسؤولية التصعيد ومحاولته إفشال اتفاق وقف إطلاق النار

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي اليوم، الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة، معتبرةً أن العدوان الجديد يمثل محاولة غادرة لإفشال اتفاق إنهاء الحرب وخطة وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة أن مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تُعدّ شراكة فعلية في سفك دماء الأطفال والنساء الفلسطينيين، وتشجع بشكل مباشر على استمرار العدوان، مشددةً على أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني ليست رخيصة، وأن الاحتلال سيدفع ثمن خروقاته الميدانية والسياسية.

وأضاف البيان أن المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها التزمت بالاتفاق بإرادة مسؤولة وما تزال ملتزمة به، لكنها لن تسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار أو بتغيير قواعد الاشتباك على الأرض.

ودعت حماس الوسطاء والجهات الضامنة إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة إزاء ما وصفته بـ"الانفلات العدواني"، والضغط الفوري على حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) لوقف مجازرها بحق المدنيين، وتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل ودون تأخير.