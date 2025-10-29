نادي الأسير: قرار الاحتلال بمنع زيارات الصليب الأحمر محاولة للتستر على جرائم السجون

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن ما يسمى وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أصدر قرارًا يقضي بمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، معتبرًا أن القرار يشكّل غطاءً لجرائم السجون وعمليات القتل البطيء بحق الأسرى.

وأكد النادي في بيان، اليوم الأربعاء، أن القضاء (الإسرائيلي) متواطئ في التستّر على الانتهاكات والجرائم داخل السجون، مشيرًا إلى أن تقارير الأسرى المحررين كشفت عن ممارسات تعذيبٍ وإعداماتٍ ميدانيةٍ ارتُكبت بحق معتقلين خلال الحرب الأخيرة.

وأوضح النادي أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات الاحتلال تمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياساته القمعية، واستهدافًا ممنهجًا للأسرى وحقوقهم الإنسانية.

وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بفتح تحقيقٍ دولي عاجل في جرائم السجون، والضغط من أجل استئناف زيارات الصليب الأحمر فورًا لضمان حياة الأسرى وسلامتهم داخل المعتقلات.