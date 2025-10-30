الثوابتة: 104 شهداء و350 جريحًا خلال 12 ساعة من المجازر الإسرائيلية في غزة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت خلال الساعات الـ12 الماضية مجازر دامية أسفرت عن استشهاد 104 مواطنين وإصابة أكثر من 350 آخرين بجروحٍ حرجة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضح الثوابتة في تصريح صحفي، أن المنظومة الصحية في غزة باتت متهالكة بعد تدمير جيش الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية، مما يجعل تقديم الخدمات الطبية للجرحى أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 125 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّدًا أن الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ما تزال مستمرة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجازر المتواصلة في القطاع.