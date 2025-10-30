التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية يدعو لتسريع تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

ثمّن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الجهود التي بذلتها الطواقم الفنية والإدارية في لجنة العمل الحكومي بغزة في إدارة الأوضاع خلال الأشهر الماضية من الحرب، مؤكدًا تقديره العالي لصمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا التجمع في بيانٍ صدر عنه اليوم إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي تم التوافق عليها من قبل القوى الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدًا أن تشكيلها يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز التلاحم الوطني وتحمل المسؤولية الجماعية في هذه المرحلة الحساسة.

وطالب البيان الأطراف الوسيطة والضامنة بضرورة التحرك العاجل لإعلان تشكيل اللجنة، حتى تتمكن من القيام بمهامها الموكلة إليها، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، وفتح المعابر، وضخ المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب التجمع عن أمله في أن يسهم تشكيل اللجنة في توحيد الموقف الوطني وتمهيد الطريق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وتحقيق تطلعاته الوطنية