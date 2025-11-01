قصف "إسرائيلي" على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة

قصفت المدفعية والدبابات الإسرائيلية شرقي وشمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة) اليوم السبت. ومن جانب آخر، كشفت السلطات الإسرائيلية عن تسلمها 3 جثث أسرى مساء الجمعة من الصليب الأحمر جرت إحالتهم إلى معهد الطب الشرعي للتأكد من هوياتهم.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، كما أفاد بأن جيش الاحتلال نسف عمارات سكنية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت مسيرة اسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على شرق مخيم البريج (وسط قطاع غزة) وقد تعرض محيط خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق مخيم البريج (وسط القطاع).

وقد أنهى اتفاق وقف النار -وفقا لخطة سلام ترامب- حرب إبادة إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم من الولايات المتحدة.

وقد خلّفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.