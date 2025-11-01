الرباط.. مغاربة ينددون بمواصلة "إسرائيل" قصف غزة رغم الاتفاق

تظاهر عشرات المغاربة في العاصمة الرباط، مساء الجمعة، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتنديدا بمواصلة "إسرائيل" قصف المدنيين في قطاع غزة رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار هناك.

جاءت الوقفة أمام مبنى البرلمان المغربي تلبية لدعوة من منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطين".

وأعرب المتظاهرون عن تنديدهم باستمرار "إسرائيل" في قصف المدنيين بغزة، رغم دخول اتفاق وقف النار في القطاع حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ورددوا هتافات داعمة لغزة، مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"تحية مغربية لغزة الأبية".

ورفع المتظاهرون لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، مثل: "مقاومة وصمود حتى تحرير فلسطين"، و"ضد الاحتلال"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"مقاومة وصمود حتى تحرير فلسطين".