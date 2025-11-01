الأونروا: الشهر الماضي الأكثر عنفًا للمستوطنين في الضفة منذ 12 عامًا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الشهر الماضي شهد تصاعدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ليصبح الأكثر دموية منذ 12 عامًا.

وأوضحت الوكالة في بيانٍ لها، أن اعتداءات المستوطنين تزايدت بشكل خاص خلال موسم قطف الزيتون، مهددةً أسلوب حياة آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على هذا الموسم كمصدر رئيسي للرزق.

وأضافت الأونروا أن الاعتداءات شملت تخريب أشجار الزيتون، وحرق الحقول، والاعتداء الجسدي على المزارعين، في ظل غياب أي حماية من سلطات الاحتلال، التي تواصل توفير الغطاء للمستوطنين.

وحذرت الوكالة من أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الضفة الغربية، ويدمر موروثًا زراعيًا وثقافيًا متجذرًا في حياة الفلسطينيين منذ مئات السنين.