8 إصابات في اعتداءات للمستوطنين وجيش الاحتلال بالضفة

شهدت محافظات الضفة الغربية، اليوم السبت، موجة جديدة من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة ثمانية مواطنين وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خلال موسم قطف الزيتون.

في محافظة نابلس، هاجم مستوطنون من مستعمرة "يتسهار" مزارعين في بلدتي بورين وحوارة أثناء عملهم في جني الزيتون، واعتدوا عليهم بالضرب تحت حماية جنود الاحتلال، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، فيما أقدموا على نثر ثمار الزيتون وسرقة أكياس من المحصول.

كما أضرم المستوطنون النار في أشجار الزيتون بجبل قماص شرقي بيتا، واعتدوا على مزارعين ومتضامنين أجانب، في حين اقتحم آخرون قريتي بورين ويتما، ونفذوا جولات استفزازية ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين ورعاة في قرية الفخيت بمسافر يطا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر أبو صبحة عقب تصديه لهم.

أما في رام الله والبيرة، فقد أجبر مستوطنون عائلة المزارع حسين غفري في بلدة سنجل على مغادرة أرضها تحت تهديد السلاح واستولوا على معداتهم الزراعية.

الاعتداءات طالت أيضًا الأغوار الشمالية، حيث اقتحم مستوطنون تجمع خربة مكحول، وتجولوا بين خيام المواطنين، مثيرين الذعر بين الأطفال والنساء، كما هاجم آخرون تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع، وأحرقوا إطارات ورشقوا منازل بالحجارة.

وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنان على تجار ومواطنين في شارع الواد بالبلدة القديمة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من عائلة أبو صبيح بعد إجبارهم على إغلاق محالهم التجارية.

كما أضرم مستوطنون النار في مركبتين للمواطنين بهجت ورأفت سلمان بقرية فرعتا قرب قلقيلية، وحطموا مركبة ثالثة تعود للمواطن مهند سلمان.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد غير مسبوق للهجمات على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، الذي يعد مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية، وسط حماية كاملة من جيش الاحتلال وتواطؤ يمنح المستوطنين حرية الاعتداء دون محاسبة.