"أسطول الصمود" يظهر في ملاعب إسطنبول

رفعت جماهير نادي "بشيكطاش" التركي لكرة القدم لوحة فنية تجسد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وذلك في ديربي إسطنبول أمام "فنربهتشه" ضمن الجولة الـ11 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"

وتحوّلت مدرجات ملعب "بشيكطاش" إلى لوحة فنية تعبّر عن دعم القضية الفلسطينية، حيث رُفعت لافتات تنادي بالحرية لفلسطين وتندد بجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقبيل انطلاق المباراة، عُرضت لوحة فنية (كوريوغرافيا) كُتب عليها بالإنجليزية "الحرية لفلسطين"، وجسّدت "أسطول الصمود العالمي" الذي هاجمته إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجهه لكسر الحصار عن غزة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

كما عُزف عبر مكبرات الصوت في الملعب لحن رقصة "الدبكة" الشهيرة عالمياً، والمعروفة بتعبيرها عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحقق "فنربهتشه" ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه بشيكطاش، ليحسم "ديربي إسطنبول" لصالحه بفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر.