أبو سعدة: مرضى الفشل الكلوي من أكثر المرضى تضرراً بتدمير مراكزهم التخصصية

قال مدير عام التعاون الدولي والمشاريع بوزارة الصحة الدكتور مروان أبو سعدة أن مرضى الفشل الكلوي من أكثر المرضى تضرراً بتدمير مراكزهم التخصصية خلال حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة.

وأضاف أبو سعدة خلال مراسم إعادة تشغيل وتأهيل مركز هند الدغمة التخصصي لأمراض الكلى بمجمع ناصر الطبي أن 40 % من مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة توفوا خلال الحرب، حيث تعمد الاحتلال تدمير مراكز الغسيل الكلوي، ففي محافظة شمال القطاع دمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى ، كما ودمر واحرق قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، ولم يسلم مركز هند الدغمة في مجمع ناصر من التدمير والحرق الأمر الذي زاد من تعقيدات وصول وحصول هذه الفئة الهشة من المرضى على العلاج وجلسات الغسيل .

وتطرق للتدخلات الطارئة التي نفذتها وزارة الصحة مع الجهات المانحة لتوفير مراكز بديلة تتيح خدمة الغسيل الكلوي .

وقدم شكر وتقدير وزارة الصحة الى جمعية الإغاثة الطبية الدولية " ميدكس " ، والى مؤسسة قوافل الأمل التركية على دعمهم وتنفيذهم الكريم لهذا المشروع المهم والذي من خلاله أعيد تشغيل واحد من أهم مراكز تقديم الرعاية لمرضى الفشل الكلوي، مشيرا الى التدخلات والمشاريع المهمه التي نفذتها ميدكس في مرافق وزارة الصحة .

الى ذلك أكد مدير جمعية الإغاثة الدولية ميدكس م. فادي الدردساوي على مواصلة الدعم للقطاع الصحي خاصة المشاريع التي تخدم مرضى الفشل الكلوي معلناً عن قرب البدء في مشروع توفير سيارات نقل مجهزة لمرضى الفشل الكلوي من والى أماكن سكناهم ونزوحهم .

كما وعبرت مؤسسة قوافل الأمل التركية عن اعتزازها بهذا المشروع والذي من شأنه الاسهام في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة.