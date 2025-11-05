برنامج الأغذية العالمي: توسيع الوصول الإنساني وفتح المعابر بات ضرورة عاجلة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر مع قطاع غزة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان بعد عامين من الحرب المدمّرة.



وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم البرنامج، إنّه "بعد ثلاثة أسابيع ونصف على وقف إطلاق النار في غزة، وزّعنا طرودًا غذائية على نحو مليون شخص في جميع أنحاء القطاع"، مؤكدة أن توسيع الوصول الإنساني وفتح المزيد من المعابر بات ضرورة عاجلة لضمان استمرار تدفق المساعدات.



وأوضح البرنامج أنه يشغّل حاليًا 44 مركزًا لتوزيع الأغذية في القطاع من أصل 145 مركزًا يخطط لتفعيلها في المرحلة المقبلة، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد عطّلت دخول المساعدات الإنسانية عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة في غزة التي تصفها الأمم المتحدة بأنها "كارثية وغير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن الاستجابة الإنسانية تبقى محدودة للغاية ما لم يتم فتح جميع المعابر، وتأمين مرور الإمدادات بشكل آمن ومنتظم إلى مناطق القطاع كافة، خصوصًا في الجنوب والمناطق الشرقية الأكثر تضررًا من الحرب.