"إسرائيل" والهند تُحضران لصفقة أمنية ضخمة

كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، النقاب عن تحضيرات إسرائيلية هندية لعقد صفقة "مرتقبة" بين نيودلهي وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، تبلغ قيمتها نحو 905.7 ملايين دولار.

وأوردت "غلوبس" أن الصفقة المحتملة تتضمن تحويل 6 طائرات ركّاب من طراز "بوينغ 767" إلى طائرات تزويد بالوقود لصالح سلاح الجو الهندي. بينما أفادت وسائل إعلام هندية بأنّ الشركة الإسرائيلية هي "المتقدمة الوحيدة في المناقصة".

وذكرت الصحيفة، أنّ الصفقة ستتم على أساس توفير 30% من الخدمات والقطع من الصناعة الهندية، انسجامًا مع سياسة "صنع في الهند" التي تتبعها نيودلهي لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار "الإعلام الهندي" إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن خطة استراتيجية هندية لتوسيع قدرات التزويد الجوي بالوقود، إذ يعتمد سلاح الجو الهندي حاليًا على 6 طائرات روسية قديمة من طراز "إيليوشين IL-78" المنتجة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي أصبحت صعبة الصيانة ومرتفعة التكلفة.

وذكر مسؤولون هنود أنّ بلادهم بحثت على مدى أكثر من عقد عن بدائل للطائرات الروسية، لكنّهم واجهوا مشكلات في التسليم وتكاليف مرتفعة، إضافة إلى عقبات تقنية حالت دون إتمام الصفقات السابقة.

ونوهت" غلوبس" إلى أنّ الصفقة مع الهند تمثل تتويجًا لشراكة طويلة الأمد في مجالات الصناعات العسكرية، تشمل أنظمة الدفاع الجوي "باراك 8"، والطائرات المسيّرة من سلسلة "هرون"، وصواريخ استخدمتها الهند في مواجهاتها مع باكستان.

وأمس الثلاثاء، التقى وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، نظيره الهندي راجيش كومار سينغ، في تل أبيب، ضمن زيارة رسمية لوفد هندي رفيع المستوى، تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "الأمين العام للوزارة أطلع كاتس على النتائج الأساسية لاجتماع فريق العمل المشترك بين الجانبين، الذي هدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي".

ويزور وزير خارجية تل أبيب، جدعون ساعر، نيودلهي، في وقت تعمل فيه الحكومتان على توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية والعسكرية، على خلفية التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.