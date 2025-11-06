غارات إسرائيلية تعيد التوتر إلى الحدود الجنوبية للبنان

أصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات جوية شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان، بعد وقتٍ قصير من تهديدات أطلقها الاحتلال باستهداف تلك المناطق.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية لبنانية أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة الطيبة، كما شنت غارات أخرى على عيتا الجبل وطيردبا، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع القصف في البلدات المستهدفة، لنقل المصابين وإخلاء المدنيين من المناطق المتضررة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد وجّه في وقت سابق اليوم تهديدات بعدد من المناطق في الجنوب اللبناني، بذريعة وجود “بنى تحتية تابعة لحزب الله”، قبل أن ينفذ غاراته بعد ساعات من تلك التهديدات.