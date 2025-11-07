صحة غزة: نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد بانهيار القطاع الصحي

كشف زهير الوحيدي، مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، عن تفاقم غير مسبوق في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الإمدادات الحيوية منذ أكثر من عامين.

وأوضح الوحيدي أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية وصلت إلى 56%، فيما بلغ النقص في المستلزمات الطبية 68% وفي لوازم المختبرات 67%، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن جراحات العظام تواجه نقصًا بنسبة 83%، في حين توقفت عمليات القلب المفتوح كليًا (100%)، بينما تعاني خدمات الكلى ومثبتات العظام من نقص يصل إلى 80%، مؤكدًا أن أكثر الفجوات خطورة تظهر في أقسام الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والأدوية الجراحية الأساسية.

وبيّن الوحيدي أن التجار والمنظمات الدولية يحتاجون إلى تصاريح إسرائيلية لإدخال الأدوية والمستلزمات، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تأخير أو رفض العديد من الطلبات، في ظل استمرار فرض قوائم السلع المحظورة وتأخير الموافقات بشكل متعمد.

وأضاف أن ما دخل إلى غزة خلال العام الماضي من شحنات طبية "لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياج الفعلي"، موضحًا أنه لم تصل سوى ست أو سبع شحنات صغيرة فقط، وهي لا تكفي لسد العجز الهائل في القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة منذ الحرب الأخيرة.