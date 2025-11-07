"الحية": السابع من أكتوبر أعاد سرد القضية الفلسطينية

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن السابع من أكتوبر أعاد رسم السردية الحقيقية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن غزة سطرت تاريخًا ناصعًا بمقاوميها وشعبها الصامد في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف "الحية" في تصريحات مُتلفزة :"طوفان الأقصى كان ردًا على كل عدوان وكل محاولات طمس القضية الفلسطينية، وشعبنا أكد أنه لا يقبل الاندثار وسينال حقوقه حتمًا".

وشدد أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يبقى تحت طائلة الملاحقة القانونية، مؤكدًا أن فلسطين ستبقى كما بقيت غزة رغم كل العدوان، وسيزول الظلم والاحتلال في نهاية المطاف.

وخلص "الحية" إلى أن التضحيات والصمود الفلسطينيين يعيدان التأكيد على ثبات الهوية الفلسطينية وحق الشعب في المقاومة والدفاع عن أرضه، معربًا عن فخره بمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة كل محاولات الاحتلال والعدوان المتواصل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن خطة دولية أشرفت عليها الولايات المتحدة، والتي تضمنت إلى جانب وقف الأعمال القتالية انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي، إطلاقًا متبادلًا للأسرى، وتدفقًا فوريًا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.