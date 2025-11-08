الأخبار
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
87% من أراضي غزة الزراعية دُمّرت خلال الحرب
08 نوفمبر 2025 . الساعة: 09:19 ص
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
غزة
حرب غزة
اراضي زراعية
الأمم المتحدة: الحرب دمرت ثلثي الأراضي الزراعية في قطاع غزة
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
تصعيد شمالًا لتعويض الفشل جنوبًا.. نتنياهو «الوحش الجريح» الذي يهرب من الهزيمة إلى حرب جديدة
في ظل نقص الدواء وانهيار الرعاية.. السكري يفتك بمرضاه في غزة
فلسطين تُسقط التطبيع من المدرجات.. إخلاء “فيلا بارك” تضامنًا مع غزة
تحليل: مشروع القرار الأميركي يُمهّد لـ"احتلال دولي مقنّع" في غزة بإدارة ترامب ورضا "إسرائيل"
مصر تحذّر: نزع سلاح حماس عبر القوة الدولية “وصفة لصدام دموي”
(إسرائيل) تُكرِّم جنودًا اغتصبوا أسرى فلسطينيين
"الحية": السابع من أكتوبر أعاد سرد القضية الفلسطينية
انفوجرافيك:
69% من الفلسطينيين يرفضون نزع سلاح حماس ويعتبرون سلاح المقاومة خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه حتى لو كان شرطًا لإنهاء الحرب.
انفوجرافيك:
53% من الفلسطينيين يرون أن قرار 7 أكتوبر صائبًا رغم الحرب الطويلة
انفوجرافيك:
80% من الفلسطينيين يطالبون باستقالة رئيس السلطة محمود عباس
