من أيرلندا تبدأ الموجة: دعوات أوروبية لحظر "إسرائيل" من المنافسات الرياضية

تشهد القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة تصاعداً في الجهود الرامية إلى حظر إسرائيل من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في ظل تزايد الضغوط السياسية والإنسانية على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم عزمه التصويت اليوم السبت على مقترح رسمي يدعو اليويفا إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي وحظره من جميع مسابقاته بشكل فوري، وفق ما كشفت عنه وكالة رويترز.

ويستند المقترح إلى اتهامات للاتحاد الإسرائيلي بانتهاك بنود أساسية من لوائح اليويفا، تشمل تنظيم أندية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني، والفشل في تنفيذ سياسات فعّالة لمكافحة العنصرية، وهي من الشروط الجوهرية للعضوية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء هذا التحرك بمبادرة من نادي بوهيميان إف سي الأيرلندي، الذي دعا علناً إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما وصفه بـ”تجاهل القواعد الأساسية للعبة”، مؤكداً أن استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية يمثل ازدواجية في تطبيق المعايير الأخلاقية.

تفاعل أوروبي متزايد

الخطوة الأيرلندية تعد سابقة داخل الاتحادات الوطنية الأوروبية، وقد تفتح الباب أمام تحركات مشابهة في دول أخرى، خصوصاً بعد أن تصاعدت الدعوات في الأوساط الرياضية والسياسية الأوروبية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

وناقش اليويفا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إمكانية تعليق عضوية إسرائيل، غير أن القرار لم يُطرح للتصويت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حينها بوساطة أميركية.

الإبادة وتأثيرها على المشهد الرياضي

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، التي تسببت بها العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات المؤسسات الحقوقية.

ويرى مراقبون أن تزايد حجم المأساة الإنسانية دفع عدداً من المؤسسات الرياضية الأوروبية إلى مراجعة مواقفها، وسط دعوات لتطبيق المعايير الأخلاقية نفسها التي اتُّبعت سابقاً في حالات مشابهة، مثل استبعاد روسيا من البطولات القارية عقب غزو أوكرانيا.

نحو ضغط مؤسسي أوسع

التحرك الأيرلندي قد يشكّل نقطة انطلاق لتحرك أوروبي جماعي، خاصة في ظل تنامي التعاطف الشعبي والسياسي مع القضية الفلسطينية.

ومن شأن أي قرار رسمي من اتحاد وطني أوروبي أن يزيد الضغط على اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، بما ينسجم مع القوانين الرياضية الدولية التي تجرّم العنصرية وتنتهك حرمة المنافسات في مناطق النزاع.