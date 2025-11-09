نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 44 صحفياً داخل خيام النزوح في غزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن 44 صحفياً فلسطينياً استشهدوا داخل خيام النزوح في قطاع غزة، وذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأوضحت النقابة في بيانها أن هؤلاء الصحفيين من بين 254 من العاملين في الحقل الإعلامي الذين استُشهدوا خلال العامين الماضيين جراء استهداف ممنهج طال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأشارت النقابة إلى أن عمليات القتل تمت جراء قصف خيام النزوح المحيطة بالمستشفيات ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا، إضافة إلى عمليات قنص مباشرة داخل مناطق النزوح في مختلف أنحاء القطاع.

وأكدت أن معظم الضحايا كانوا يقومون بتغطية الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح، مشددة على أن ما جرى "يعكس محاولة متعمدة لإسكات الصوت الصحفي الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم".

وطالبت النقابة المؤسسات الدولية والأممية بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان حماية الصحفيين في مناطق النزاع، التزاماً بالقوانين الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وسلامة الصحفيين.