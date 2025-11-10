عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

انفوجرافيك: "15% كل ما يصل غزة من احتياجاتها المائية، رغم إعلان وقف إطلاق النار."

غزة وقف اطلاق النار المياه بغزة

