الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
80% من أشجار الزيتون في غزة أحرقتها نار الإبادة
10 نوفمبر 2025 . الساعة: 09:20 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308029
كلمات مفتاحية
اشجار الزيتون
حرب الابادة
زيتون فلسطين
متعلقات
في موسم حصاده... 80% من أشجار الزيتون في غزة أحرقتها نار الإبادة
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
أخبار رئيسية
"فلسطين أكشن": نموذج جديد للمقاومة المباشرة ضد البنية العسكرية "الإسرائيلية"
جثة هدار غولدن.. بين التهدئة والملف الإنساني العسكري في رفح
التربية والتعليم: نعيد بناء العملية التعليمية لاستيعاب عشرات الآلاف من الطلبة
القسام: نفّذنا التزاماتنا في اتفاق الهدنة .. واستكمال عملية استخراج الجثث يحتاج تجهيزات خاصة
تحقيق ذا غارديان: سجن "راكيفيت" الإسرائيلي السري .. سراديب مظلمة لاحتجاز الفلسطينيين تحت الأرض
غزة أشعلت موجة التمرد العالمي.. من برلين إلى نيروبي وعيٌ جديد يتشكل
الاقتصاد المقاوم … درع الصمود وسلاح التحرّر في مواجهة "اقتصاد الاحتلال"
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
"15% كل ما يصل غزة من احتياجاتها المائية، رغم إعلان وقف إطلاق النار."
انفوجرافيك:
هل تمحو طبيعة غزة الأمنية وهم "الخط الأصفر"؟
انفوجرافيك:
نزع سلاح حماس عبر القوة الدولية “وصفة لصدام دموي”
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر