أمين عام حزب الله: لن نتخلى عن سلاحنا وسنواصل الدفاع عن أرضنا

حذر أمين عام حزب الله نعيم قاسم، من استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، وسيواصل الدفاع عن أرضه.

وقال قاسم، في كلمة له، مساء الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، لا يمكن أن يستمر ولكل شيء حد.

وأضاف: نحن أمام خطر وجودي ولن نتخلى عن سلاحنا.

واعتبر قاسم ان أميركا و"إسرائيل" تتدخلان في مستقبل لبنان، وكيف يكون جيشه واقتصاده وسياسته وموقعه.

وأكد أن "إسرائيل" تريد التحكم بلبنان وتريد له أن يكون حديقة خلفية لتوسيع المستوطنات كجزء من "إسرائيل الكبرى".

وتابع "أميركا لم تطبق ما عليها باليد الإسرائيلية لأن لبنان يستعيد حريته وكرامته إذا خرجت إسرائيل، ووجود الجيش اللبناني في الجنوب رِبحٌ لنا والمقاومة كانت تنوب عن الدولة لمدة 42 عامًا".

وشدد الأمين العام على أنه لا يمكن استبدال الاتفاق مع "إسرائيل" بآخر له بشروط جديدة.

وقال إن دور الحكومة اللبنانية ليس الاستماع للإملاءات وتنفيذها، متسائلًا: لماذا لا تضع الحكومة خطة استعادة السيادة من ضمن جدول أعمالها وتضع لها جدولاً زمنياً؟

والإثنين، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 خرقًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الموقعة مع المقاومة الإسلامية والحكومة اللبنانية.

وتواصل "إسرائيل" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر الحزب، في الوقت الذي لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت "إسرائيل" عدوانا على لبنان، تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.