حفريات الاحتلال تقتلع ذاكرة خان الأقباط: تهديد جديد للقدس التاريخية

في خطوة جديدة من خطوات التوسع الاستيطاني في القدس، بدأت جرافات الاحتلال بالحفريات داخل بركة خان الأقباط، الواقعة داخل أسوار البلدة القديمة في حي النصارى.

هذه الحفريات التي تُجرى في هذا المكان التاريخي تحمل في طياتها تهديدًا جديًا لما تبقى من معالم تاريخية تعود إلى الحقبة العثمانية، حيث كان الخان يُستخدم كمحطة لتجار القوافل وحجاج الأراضي المقدسة.

خان الأقباط، الذي يحمل اسم الأقباط المصريين الذين كانوا يتوافدون عليه، يقع بالقرب من الكنائس التاريخية في المنطقة، ويعد من المعالم التي تحمل ذاكرة عميقة لدى الفلسطينيين المسيحيين. البركة الموجودة في الخان كانت تُستخدم لجمع مياه الأمطار، وقد شهدت فترات من الركود والانتعاش التاريخي في القدس.

خان الأقباط هو أحد المعالم التاريخية الهامة في البلدة القديمة بمدينة القدس، وتحديدًا في حي النصارى. يُعتبر الخان جزءًا من التراث المعماري العثماني الذي يروي قصة حركة التجارة والنقل بين القدس وبلاد الشام ومصر في القرون الماضية.

يعتبر هذا المعلم التاريخي جزءًا من شبكة واسعة من الخانات التي كانت تُستخدم لتوفير المأوى للعمال والتجار والحجاج الذين كانوا يتوافدون على القدس، حيث كان يُعتبر مركزًا حيويًا للمسافرين من مختلف الأديان والثقافات.

لكن اليوم، يتحول هذا المعلم التاريخي إلى نقطة نزاع جديدة يسعى الاحتلال إلى طمسها من خلال هجمات المستوطنين. الحفريات التي بدأها الاحتلال تهدف إلى تغيير معالم المكان، وهو ما يزيد من قلق الفلسطينيين من أن تتعرض المنطقة لتغيير دائم في معالمها الثقافية والتاريخية.

في الوقت الذي تزداد فيه عمليات التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة، يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد الأماكن المقدسة وتغيير طبيعة المكان. ما يجعل هذه الحفريات مؤلمة ليس فقط التأثير على المكان، بل أيضًا على رمزيته، حيث تعكس محاولات متواصلة لطمس الهوية الفلسطينية في القدس.

بينما يتابع الفلسطينيون في القدس هذا المشهد، يبقى السؤال قائمًا: إلى متى ستظل معالمنا التاريخية تحت التهديد؟ وهل سيكون هناك من يتحرك بشكل جدي لحماية هذا الإرث الذي يتعرض للمحو بشكل تدريجي؟